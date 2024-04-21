«Демократ от Украины»: в США спикера Джонсона назвали предателем партии и страны

В Европе и НАТО приветствуют подвижки в выделении американских денег на помощь Украине. Однако в самих США не все рады такому развитию ситуации, поскольку результат достигнут противоречивыми поступками одного чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии