Филиппины закажут на южнокорейской верфи Hyundai шесть патрульных кораблей на $570 млн

Филиппины закажут шесть морских патрульных кораблей (OPV) на сумму 30 миллиардов песо ($570 млн) у южнокорейской судостроительной компании Hyundai Heavy Industries (HHI), сообщает Inquirer со ссылкой на министра обороны страны Дельфина Лоренцану.