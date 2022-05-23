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Филиппины закажут на южнокорейской верфи Hyundai шесть патрульных кораблей на $570 млн

Филиппины закажут на южнокорейской верфи Hyundai шесть патрульных кораблей на $570 млн

Филиппины закажут шесть морских патрульных кораблей (OPV) на сумму 30 миллиардов песо ($570 млн) у южнокорейской судостроительной компании Hyundai Heavy Industries (HHI), сообщает Inquirer со ссылкой на министра обороны страны Дельфина Лоренцану.

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