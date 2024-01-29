Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен устроил в соцсетях голосование «Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии?» Более 87% участников опроса отдали голоса в пользу президента РФ Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии