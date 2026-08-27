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5 продуктов, которых стоит избегать при стрессе

5 продуктов, которых стоит избегать при стрессе

Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал сильный стресс. Это состояние высокого нервного напряжения, которое возникает из-за отсутствия отдыха, проблем на работе, личных переживаний и множества других факторов.

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