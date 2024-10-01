«ВСУ нас просто убивали»: военные преступления неонацистов в Курской области

Юрий Ильинов

Новая тактика ВКС РФ: массированные налеты стирают позиции ВСУ с лица земли ВКС РФ стали применять тактику «афганской бомбардировки» в зоне спецоперации По мнению «Военной хроники», в зоне спецоперации Воздушно-космические силы РФ перешли к новой тактике массированной бомбардировки. Отмечается, что изначально она примелась только в Харьковской области, в районе Волчанска. Тогда за один заход российская авиация могла сбросить на позиции ВСУ от 10 до 20 бомб. «Неофициально у летчиков это называется „афганской бомбардировкой“ или „афганским налетом“, когда обилие средств поражения <…> позволяет стирать в пыль не только укрепрайоны и передовые полосы обороны противника, но и его тылы без возможности быстрого и всецелого восстановления», сообщает «Военная хроника». Аналогичная тактика применялась и ВВС США в Афганистане, когда даже при малейшей угрозе сопротивления весь район сосредоточения противника выжигался управляемыми авиабомбами. По словам «Военной хроники», модули планирования и коррекции позволяют поражать цели глубоко в тылу, создавая проблемы для ВСУ на тактическом уровне.