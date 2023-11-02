"Безумный Гитлер" угодил в русскую ловушку. Военный эксперт призвал смотреть в оба

Масштабные атаки ВСУ на Крым помогли Зеленскому самоутвердиться и поднять боевой дух украинцев. Однако, несмотря на это, Россия и Запад продолжают загонять киевскую хунту в угол, из которого невозможно выбраться без последствий.
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