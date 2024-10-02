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История про невежество

История про невежество

Внезапно прозвучавшее предложение исключить «Теорию эволюции» Дарвина из школьной программы повеяло Средними веками и заодно напомнило историю, которую рассказали ещё в конце XIX века «Воронежские епархиальные ведомости».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я  на 100% уверен, что  вся  эта мерзость исходит от РПЦ, хотя  официально она  открещивается  от  идеи запретить  гипотезу  Дарвина. Но только  ей, как и исламу  выгодно такое гонение на науку.
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3 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Понастроили церкви, вытащили бога с чертями, вместо науки, идет массовое отупление народа. Уже наехали на астрономию. Земля уже снова стала плоской, и заняла центр мироздания. Боженька наверху, попы над народом. Мрак опустился на Россию. Даже президент униженно целует картинки. Враги не сломали, сломают попы. Не поддадимся! Бой религиозному дурману!
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1 час.

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