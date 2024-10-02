Внезапно прозвучавшее предложение исключить «Теорию эволюции» Дарвина из школьной программы повеяло Средними веками и заодно напомнило историю, которую рассказали ещё в конце XIX века «Воронежские епархиальные ведомости».
История про невежество
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я на 100% уверен, что вся эта мерзость исходит от РПЦ, хотя официально она открещивается от идеи запретить гипотезу Дарвина. Но только ей, как и исламу выгодно такое гонение на науку.
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3 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Понастроили церкви, вытащили бога с чертями, вместо науки, идет массовое отупление народа. Уже наехали на астрономию. Земля уже снова стала плоской, и заняла центр мироздания. Боженька наверху, попы над народом. Мрак опустился на Россию. Даже президент униженно целует картинки. Враги не сломали, сломают попы. Не поддадимся! Бой религиозному дурману!
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1 час.
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