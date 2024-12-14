Новые проблемы Киева: зачем Зеленский встретится с Шольцем, Макроном и Рютте

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. На следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча Владимира Зеленского с рядом европейских лидеров, в ходе которой будут обсуждаться возможные пути завершения конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии