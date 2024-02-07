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Закон, порядок, государство

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Создателей нарколаборатории в Уссурийске суд приговорил к 13 годам строгого режима

Создателей нарколаборатории в Уссурийске суд приговорил к 13 годам строгого режима

В Уссурийске Приморского края суд вынес обвинительный приговор 26-летнему и 36-летнему мужчинам, причастным к производству и сбыту наркотических средств синтетической группы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Что то мало им дал наш гуианный суд,за изготовление,я бы по 25 впаял им, чтоб другие боялись,жаль что сейчас вышки нет
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17 час.

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