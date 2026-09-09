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Боец батальона «Спарта» Святой: в ВСУ служат мобилизованные и маньяки-нацисты

Боец батальона «Спарта» Святой: в ВСУ служат мобилизованные и маньяки-нацисты

Украинцы попадают в зону боевых действий разными путями. Многие служат в Вооруженных силах Украины не добровольно, а по мобилизации, но есть и убежденные нацисты.

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