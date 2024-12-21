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Царьград

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Ракетный удар ВСУ: В Рыльске начинают восстановление тепла и света

Ракетный удар ВСУ: В Рыльске начинают восстановление тепла и света

В Курской области, в городе Рыльск, начаты работы по восстановлению электро- и теплоснабжения после ракетного удара со стороны ВСУ.

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