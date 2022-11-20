Сколько стоят новые моторы на ВАЗ

﻿﻿Относительно недавно закрылся один из крупнейших сетевых магазинов в нашем городе, куда можно было спокойно зайти и посмотреть новые двигатели, коробки передач, задние мосты и другие крупные агрегаты таких автомобилей, как ВАЗ 2107, Нива и т.