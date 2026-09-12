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Газета.ру

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Зампред аграрного совета Украины Марчук: к зиме продукты подорожают на 10-15%

Зампред аграрного совета Украины Марчук: к зиме продукты подорожают на 10-15%

К зиме продукты на Украине подорожают на 10-15% из-за российских ударов по логистическим объектам. Об этом предупредил зампред Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет «Главред».

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