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1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини: «Сан-Хосе» движется в правильном направлении, и я в восторге от того, что ждет нас в будущем»

18-летний форвард, выбранный под 1-м общим номером драфта НХЛ-2024, подписал контракт новичка с «Шаркс» и не вернется в NCAA.

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