«Знаю тех парней» – Песков не гарантировал безопасности Моргенштерну

Характер, вернее, норов, ДП соответствует году его рождения-Козла) И потом... козел перед молодой козочкой должен копытом бить постоянно и с кем-нибудь бодаться)🤭

АВ

Александр Васильчиков

Какой морген чего? В Узбекистане и в Москве на стройках миллионы таких гутенморгенов... Кто о нем пишет? Зачем? Какой нахер Штерн? Пусть дальше пасет ишаков и хлопок собирает...Штерн...Морген? Ужас какой-то...