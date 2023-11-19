Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Знаю тех парней» – Песков не гарантировал безопасности Моргенштерну

«Знаю тех парней» – Песков не гарантировал безопасности Моргенштерну

Политнавигатор Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) не сможет купить себе освобождения от административной и уголовной ответственности, если съездит с концертами в зону СВО.

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Комментарии
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Надежда
Характер, вернее, норов, ДП соответствует году его рождения-Козла) И потом... козел перед молодой козочкой должен копытом бить постоянно и с кем-нибудь бодаться)🤭
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13 час.
Тамара Елисеева
Скоморох трусливый.
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13 час.
АВ
Александр Васильчиков
Какой морген чего? В Узбекистане и в Москве на стройках миллионы таких гутенморгенов... Кто о нем пишет? Зачем? Какой нахер Штерн? Пусть дальше пасет ишаков и хлопок собирает...Штерн...Морген? Ужас какой-то...
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10 час.

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