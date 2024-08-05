Правительство направит еще 1 миллиард рублей для строительства детских лагерей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство страны выделит дополнительно еще один миллиард рублей на строительство объектов для детского отдыха в регионах, передает корреспондент The Moscow Post.
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