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Они прогремели сенсацией, а теперь не могут выиграть ни матча! Минск валится под руководством русской легенды НХЛ

Они прогремели сенсацией, а теперь не могут выиграть ни матча! Минск валится под руководством русской легенды НХЛ

Дебют Брылина в КХЛ не задался.Четыре матча — четыре поражения. Обновленное минское «Динамо» под руководством тренера-дебютанта КХЛ Сергея Брылина пока не знает вкуса побед в новом сезоне КХЛ.

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