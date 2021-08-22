Где США там поражение. Обученные американцами армии разбегаются быстрее тараканов

Сергей ЕВоенное делоГде США там поражение. Обученные американцами армии разбегаются быстрее тараканов Полная небоеспособность – основная черта армий, подготовленных американскими инструкторами. Это уже закономерность.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEd Red++++++++++Бронетемкин ПоносецНикогда ни США ни НАТО не воевало с равнозначным по силе противником от слова совсем. Во Вьетнаме получили по самые не балуй. Ким Чен Ын и то ложил на них... Самые сыкливые аля войны, могут только воевать со слабыми...Комментировать
Свежие комментарии