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Где США там поражение. Обученные американцами армии разбегаются быстрее тараканов

Где США там поражение. Обученные американцами армии разбегаются быстрее тараканов

Полная небоеспособность – основная черта армий, подготовленных американскими инструкторами. Это уже закономерность.

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Ed Red
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Бронетемкин Поносец
Никогда ни США ни НАТО не воевало с равнозначным по силе противником от слова совсем. Во Вьетнаме получили по самые не балуй. Ким Чен Ын и то ложил на них... Самые сыкливые аля войны, могут только воевать со слабыми...

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