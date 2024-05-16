ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Давно Свобода и Демократия на Западе перешли в фазу Диктатуры,когда всем навязывают чуждое мнение,запрещают чтонто,но...В СЖР назвали без...
  • Eduard
    Конесно! Всё это элемент шантажа!В СЖР назвали без...
  • Eduard
    Не переживайте людей 8 миллиардов,отсутствие пару придурков никто не заметит.А животные хорощие,если и кусят,не от хо...Кинолог дал совет...

Взвод лейтенанта Мамедова удержал оборону под натиском бронетехники ВСУ

Взвод лейтенанта Мамедова удержал оборону под натиском бронетехники ВСУ

Взвод под управлением лейтенанта Романа Мамедова получил задачу выдвинуться на танкоопасное направление и удержать бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) от прорыва в глубину обороны российских войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх