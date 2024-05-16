Взвод лейтенанта Мамедова удержал оборону под натиском бронетехники ВСУ

Взвод под управлением лейтенанта Романа Мамедова получил задачу выдвинуться на танкоопасное направление и удержать бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) от прорыва в глубину обороны российских войск.
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