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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ямаля 11 (7+4) очков в 7 матчах сезона за «Барсу». Сегодня – ассист на гол Канселу «Расингу»

Ламин Ямаль отдал первую голевую передачу в этом сезоне Ла Лиги. Вингер «Барселоны» ассистировал Жоау Канселу , открывшему счет на 8-й минуте матча с « Расингом » (2:1, первый тайм) в 6-м туре Ла Лиги .

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