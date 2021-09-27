Распад СССР и 16-ая республика в Казахстане - Сергей Трахимёнок о новом романе на ЛиТР

Лекция "Политические процессы современности в художественной литературе" и презентация романа "Когда хвост виляет собакой" Сергея Трахимёнка состоялись на Литературном фестивале Тихоокеанской России (ЛиТР) во Владивостоке в субботу, 25 сентября.
Лекция "Политические процессы современности в художественной литературе" и презентация романа "Когда хвост виляет собакой" Сергея Трахимёнка состоялись на Литературном фестивале Тихоокеанской России (ЛиТР) во Владивостоке в субботу, 25 сентября.
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