В Набережных Челнах на участке исполнили симфонию «Яр Чаллы – 400»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Оркестр национальных инструментов Набережночелнинской филармонии выступил на площадке избирательного участка во Дворце культуры «Энергетик».
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