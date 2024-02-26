Bloomberg: Россия всегда воскрешала себя, побеждая и страдая при этом

А

Александр

Всегда. Пока была русской. А вот с чебуречной - вопрос. Лоскутное одеяло, - плод стараний догматиков большевиков и нынешних прохвостов, превращающих русские города и села в аулы,- мало смахивает на Россию Великую. Русские будут упираться до конца. Такова их природа. Но, вот, аульные вши зажрали. Эта мигрантская капельница все парализует.