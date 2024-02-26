Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Если бы этот рыжий нечесанный клоун знал, с какой бы радостью мы уничтожили самого хохлатого джонсонюка, из-за которо...Борис Джонсон зая...
  • Сергей Ручкин
    Есть между мелкобританией и лягушатниками, под Ламаншем замечательная цель...Борис Джонсон зая...
  • Юрий Шлыков
    Вообще паскуды оборзели,в наглую озвучивают свои хотелки.Чучело тупорылое,дурку в нато,пятая статья.О последствиях по...Борис Джонсон зая...

Bloomberg: Россия всегда воскрешала себя, побеждая и страдая при этом

Bloomberg: Россия всегда воскрешала себя, побеждая и страдая при этом

Второй год конфликта был для Киева неудачным, и большая надежда на третий год заключается в том, что войска Зеленского просто смогут хотя бы продержаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Всегда. Пока была русской. А вот с чебуречной - вопрос. Лоскутное одеяло, - плод стараний догматиков большевиков и нынешних прохвостов, превращающих русские города и села в аулы,- мало смахивает на Россию Великую. Русские будут упираться до конца. Такова их природа. Но, вот, аульные вши зажрали. Эта мигрантская капельница все парализует.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх