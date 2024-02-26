Второй год конфликта был для Киева неудачным, и большая надежда на третий год заключается в том, что войска Зеленского просто смогут хотя бы продержаться.
Bloomberg: Россия всегда воскрешала себя, побеждая и страдая при этом
Комментарии
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А
Александр
Всегда. Пока была русской. А вот с чебуречной - вопрос. Лоскутное одеяло, - плод стараний догматиков большевиков и нынешних прохвостов, превращающих русские города и села в аулы,- мало смахивает на Россию Великую. Русские будут упираться до конца. Такова их природа. Но, вот, аульные вши зажрали. Эта мигрантская капельница все парализует.
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