Срочно! Новолюбовка освобождена! Российские бойцы в поселке

Продолжается наступление российской армии на Лиманском направлении на границе ДНР и ЛНР. Известно, что в первую очередь штурмовики российской армии освободили Балку Журавка, а затем взялись за Новолюбовку.
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