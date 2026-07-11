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Аргументы и Факты

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Минобороны показало кадры освобождения войсками РФ сумского села Бачевск

Минобороны показало кадры освобождения войсками РФ сумского села Бачевск

Кадры освобождения российскими военными сумского села Бачевск обнародовало Минобороны РФ.На видео показана, в частности, работа российских операторов БПЛА, уничтожавших укрытия, пункты временной дислокации и технику украинских боевиков в Бачевске.

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