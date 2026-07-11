Минобороны показало кадры освобождения войсками РФ сумского села Бачевск

Кадры освобождения российскими военными сумского села Бачевск обнародовало Минобороны РФ.На видео показана, в частности, работа российских операторов БПЛА, уничтожавших укрытия, пункты временной дислокации и технику украинских боевиков в Бачевске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии