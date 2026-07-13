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Нижегородская правда

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На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза 2‑го этапа реконструкции

На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза 2‑го этапа реконструкции

На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза второго этапа реконструкции. Генподрядчик планирует завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях уже в июле, сообщили в пресс-службе «ОКО».

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