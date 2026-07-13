На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза 2‑го этапа реконструкции

На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза второго этапа реконструкции. Генподрядчик планирует завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях уже в июле, сообщили в пресс-службе «ОКО».
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