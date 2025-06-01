Лавров обсудил с Рубио кризис на Украине

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых была поднята тема ситуации, связанной с кризисом на Украине.
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