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У Тиграна Салибекова сдают нервы: «Это на вашей совести, мрази. Вам с этим жить!»

У Тиграна Салибекова сдают нервы: «Это на вашей совести, мрази. Вам с этим жить!»

Недавний пост Тиграна о том, что он плохой отец и муж вызвал большой ажиотаж. На экс-участника «ДОМа-2» посыпались не только слова сочувствия, но и обильный хейт.

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