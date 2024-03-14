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Закон, порядок, государство

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Экипаж патрульного ледокола «Иван Папанин» завершил курс береговой подготовки

Экипаж патрульного ледокола «Иван Папанин» завершил курс береговой подготовки

Планируется, что корабль завершит основную испытательную программу до конца 2024 года и будет принят в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота ВМФ России.

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