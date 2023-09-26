Frank Media

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Владимир Яровой будет курировать новые рынки. Это отцы и дети, а в данном случае мать депутат?Владимир Яровой б...
  • Александр Ляшенко
    «Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о ...Мосбиржа приостан...
  • Петр Федотов
    Вместо выполнения указания В. Путина о развитии в РФ импортозамещения, для чего Силуанов должен инвестировать отечест...Минфин в сентябре...

Сбербанк смог продать зарубежный долг, несмотря на санкции

Сбербанк смог продать зарубежный долг, несмотря на санкции

Подконтрольное Сбербанку коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК) смогло заключить сделку по продаже права требования по долгу на 140 млн рублей клиента в недружественной юрисдикции, пишет РБК со ссылкой на представителей компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх