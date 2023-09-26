Сбербанк смог продать зарубежный долг, несмотря на санкции

Подконтрольное Сбербанку коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК) смогло заключить сделку по продаже права требования по долгу на 140 млн рублей клиента в недружественной юрисдикции, пишет РБК со ссылкой на представителей компании.