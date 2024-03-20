Участник СВО, спасший жизнь командиру танка «Алеша», награжден орденом Мужества

Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл своим телом Александра Левакова, тем самым спас ему жизнь.
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