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Эксперты оценили шансы Батракова забить первый гол за «Галатасарай» в матче против «Барселоны»

Эксперты оценили шансы Батракова забить первый гол за «Галатасарай» в матче против «Барселоны»

Алексей Батраков проведет свой второй матч за «Галатасарай» в Лиге чемпионов.Алексей Батраков проведет свой второй матч за «Галатасарай» в Лиге чемпионов.

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