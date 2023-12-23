Ученики Вермахта

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вот почему они все войны в конечном итоге проигрывают.Как справедливо заметил Андрей Мартьянов, американских профессиональных военных в своё время обучали бывшие военные начальники и штабные офицеры вермахта, битые русскими (именно русскими, а не американцами с англичанами, ибо 75-80 (по разным источникам) процентов живой силы и техники вермахта было уничтожено именно Красной Армией), то бишь люди, проигравшие казалось бы выигрышную войну, но уроков в итоге так и не извлекшие.