Daily Beast: Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах

Американского актера Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальных домогательствах. На этот раз претензии исходят от массажиста, которому Спейси якобы предлагал деньги за совершение сексуальных услуг, сообщило издание Daily Beast.
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