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Актер Хью Грант пожаловался, что его задержали в аэропорту Хитроу из-за детей

Актер Хью Грант пожаловался, что его задержали в аэропорту Хитроу из-за детей

Актер Хью Грант сообщил в соцсети X, что его дети подверглись ненужному допросу в аэропорту. "Иммиграционный офицер вовлек моих детей в разговор и прошептал: "Это ваши мама и папа?" - рассказал знаменитость.

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