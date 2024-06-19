Генпрокуратура сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных. Конституционный суд рассмотрел запрос Верховного суда Республики Бурятия касательно возможности регионов самостоятельно принимать акты по контролю за бродячими животными.
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