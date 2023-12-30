«Абсолютная власть» или «Теперь об этом можно рассказать» Вот они, сотрудники пиар-агентства «Прентисс Маккейб», олицетворяющие в сериле «абсолютную власть», хотя по их виду этого и не скажешь! Кадр из телесериала «Власть развращает,а абсолютная власть развращает абсолютно».