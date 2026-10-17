На российском рынке появился новый автомобильный бренд Tenet Plus — важно не путать его с Tenet. Первой моделью стала L6, и у этого кроссовера есть собственный характер: спокойный дизайн, просторный салон и очень мягкая настройка ходовой части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Климов: встреча л...
- Пропофол стал клю...
- Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым