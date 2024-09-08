CFTC изо всех сил пытается заблокировать контракты Калши на ставки на выборы после решения суда

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала экстренное ходатайство о том, чтобы запретить компании Kalshi, американской платформе рынка предсказаний, запускать контракты на ставки на выборы.
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