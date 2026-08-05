Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей

Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей

Радио России Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
У нас та же хрень... Когда все это поймут и начнут действовать на опережение???
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1 м.
ninikooo Митусова
« это не просто несчастные люди»- это лентяи, дармоеды, преступники, насильники, педофилы, наркоманы и практически все больные заразными болезнями.
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1 м.
Артур Будаев
Только прозрели, да? С середины девяностых годов шла и продолжается ползучая замена населения. Которое может обернуться &quot;эффектом Косово&quot;, где албанское пришлое население стало медленно, но верно замещать сербское
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1 м.