Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей

Сергей Алексеев У нас та же хрень... Когда все это поймут и начнут действовать на опережение???

ninikooo Митусова « это не просто несчастные люди»- это лентяи, дармоеды, преступники, насильники, педофилы, наркоманы и практически все больные заразными болезнями.