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В Москве заметили редкую зимнюю радугу

В Москве заметили редкую зимнюю радугу

Жители Москвы заметили редкое явление - зимнюю радугу. Она появилась в небе из-за преломления света в ледяных иглах, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

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