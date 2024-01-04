В Москве заметили редкую зимнюю радугу

Жители Москвы заметили редкое явление - зимнюю радугу. Она появилась в небе из-за преломления света в ледяных иглах, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
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