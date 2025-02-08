‼️Задымление после работы ПВО на Плеханово ⚡️ 14:35 - Макеевка, ЦГР - по предварительной информации, прилёт в окрестностях Плеханово.
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‼️Задымление после работы ПВО на Плеханово ⚡️ 14:35 - Макеевка, ЦГР - по предварительной информации, прилёт в окрестностях Плеханово.
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