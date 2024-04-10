Глава Еврокомиссии призвала поддержать политику “зеленых санкций” США в отношении Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подняла проблему избыточных производственных мощности Китая. Впервые этот термин применила министр финансов США Джанет Йеллен в ключе несправедливой конкуренции на мировых рынках.
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