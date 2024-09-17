ФАС приостановила конкурс по строительству съезда Большого Смоленского моста в Петербурге

Жалобу рассмотрят сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила по жалобе АО «Дороги и мосты» определение поставщика в конкурсе по строительству новой развязки Дальневосточного проспекта на съезде с Большого Смоленского моста.