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Джастин Гейджи: «Конор отказывался от боя со мной шесть раз»

«По-моему, Конор отказывался от боя со мной шесть раз. Обычно, чтобы подраться с ним, нужно идти на поражении», – сказал боец легкого веса UFC Джастин Гейджи.

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