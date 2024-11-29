ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ......БОЁБЫ ...!!!Страны Прибалтики...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    У вас еще такого не было? Тогда хохлы идут к вам.... Это пока детские игры в песочнице, когда террористы, нацики, бан...Дроны с гашишем, ...
  • Степан Капуста
    Что-то не так в Датском королевстве... Елена Малышева - Член ОП. Неужели так трудно выбрать действительно достойную к...Путин включил Мал...

Премьер Японии Исиба заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Исиба заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Токио намерен решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая с программной речью перед парламентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Да у них каждый новый премьер это говорит, только они думают, что на своих условиях, а их каждый раз посылают нахрен и это правильно!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх