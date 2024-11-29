Премьер Японии Исиба заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Токио намерен решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая с программной речью перед парламентом.
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