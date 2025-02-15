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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тертышный о Шабанове в НХЛ: «Заиграет, если захочет. Я за него даже не переживаю. Он из ничего может сделать гол»

– В Челябинске вы играли с Максимом Шабановым. Как вы можете оценить шансы Максима заиграть в НХЛ? – Заиграет, если захочет.

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