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«Коммерсантъ»: мигрантов в России призовут не шептаться на родном языке

«Коммерсантъ»: мигрантов в России призовут не шептаться на родном языке

Для мигрантов из Центральной Азии Федеральное агентство по делам национальностей подготовило 70-минтуную лекцию.

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Комментарии
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Ирина Котова
Они и не шепчутся, они гурлычут во всю Ивановскую на своем родном и музон свой врубают тоже во всю Ивановскую из всех машин, чего им стесняться, если кругом черноголовые
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16 час.
Николай Кузнецов
Клоунада какая-то, вместо того, чтобы предпринять реальные меры, призовут не говорить на родном языке мигрантов. Фикция вместо реального дела, да еще и вопли начнутся о ущемлении национального языка. Это как с никабами. Взяли бы, да запретили появление в них в общественных местах, где много народа, а там хоть в бане в них ходят
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15 час.

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