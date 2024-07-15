«Коммерсантъ»: мигрантов в России призовут не шептаться на родном языке

Они и не шепчутся, они гурлычут во всю Ивановскую на своем родном и музон свой врубают тоже во всю Ивановскую из всех машин, чего им стесняться, если кругом черноголовые

Николай Кузнецов

Клоунада какая-то, вместо того, чтобы предпринять реальные меры, призовут не говорить на родном языке мигрантов. Фикция вместо реального дела, да еще и вопли начнутся о ущемлении национального языка. Это как с никабами. Взяли бы, да запретили появление в них в общественных местах, где много народа, а там хоть в бане в них ходят