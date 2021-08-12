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Как изменится помощь малоимущим благодаря запуску социального казначейства

Как изменится помощь малоимущим благодаря запуску социального казначейства

Как изменится помощь малоимущим благодаря запуску социального казначейства Анна КрицкаяМинистерство труда планирует запустить системы социального казначейства, которая позволит значительно сократить срок оформления пособий и выплат до 5 дней.

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