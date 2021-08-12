Как изменится помощь малоимущим благодаря запуску социального казначейства Анна КрицкаяМинистерство труда планирует запустить системы социального казначейства, которая позволит значительно сократить срок оформления пособий и выплат до 5 дней.
Как изменится помощь малоимущим благодаря запуску социального казначейства Анна КрицкаяМинистерство труда планирует запустить системы социального казначейства, которая позволит значительно сократить срок оформления пособий и выплат до 5 дней.
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