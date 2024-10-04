В прицеле «Великого Израиля»: вслед за Ливаном на очереди Сирия?

В случае развития событий по неблагоприятному сценарию Дамаск может оказаться под угрозой 24 сентября средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отражали очередную массированную атаку ВВС Израиля на объекты в окрестностях портового Тартуса в 250 км от Дамаска.
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